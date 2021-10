Presidente do Grupo de Mìdia da China parabeniza abertura da Expo em Dubai

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), Shen Haixiong, parabenizou a abertura da Expo 2020, a Exposição Mundial 2020, no último dia 1º em Dubai.

Em artigo publicado no Jornal Federal dos Emirados Árabes Unidos, Shen Haixiong disse que pela primeira vez, em seus 170 anos de história, a exposição mundial é realizada no Oriente Médio. A Expo 2020 Dubai é uma janela para a demonstração do desenvolvimento econômico, as inovações científicas e tecnológicas e a cultura florescente dos Emirados Árabes Unidos, bem como uma plataforma importante para o mundo discutir o desenvolvimento sustentável socioeconômico pós-pandemia.

Como o único veículo de imprensa de cooperação em chinês para a Expo 2020 Dubai, o CMG fará uma cobertura abrangente sobre o evento com tecnologias de ponta como “5G e 4K, 8K e IA”, salientou o presidente do CMG.

