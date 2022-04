Presidente do Twitter diz que futuro da empresa é incerto sob o comando de Elon Musk

Apoie o 247

ICL

Reuters - O presidente-executivo do Twitter, Parag Agrawal, disse aos funcionários nesta segunda-feira que o futuro da empresa de mídia social é incerto após o fechamento do acordo que será fechado sob o comando do bilionário Elon Musk. Ele estava falando durante uma reunião em toda a empresa que foi ouvida pela Reuters.

Musk se juntará à equipe do Twitter para uma sessão de perguntas e respostas em uma data posterior, disse a empresa aos funcionários.

Enquanto Agrawal ouvia as perguntas da equipe sobre os planos de Musk para a empresa, a possibilidade de demissões e a justificativa do conselho para o acordo, ele adiava muitas perguntas como aquelas que deveriam ser feitas a Musk.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Musk disse acreditar que o Twitter deveria ser uma plataforma para a liberdade de expressão. Os funcionários perguntaram a Agrawal se o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, que foi permanentemente suspenso do Twitter no ano passado, teria permissão para retornar assim que Musk assumir.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Uma vez que o acordo seja fechado, não sabemos para que direção a plataforma irá", disse Agrawal, referindo-se à pergunta sobre Trump. "Acredito que quando tivermos a oportunidade de falar com Elon, é uma questão que devemos abordar com ele."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agrawal também disse aos funcionários que não havia planos para demissões.

Bret Taylor, presidente do conselho de administração do Twitter, teve como objetivo tranquilizar os funcionários de que o acordo com Musk priorizava a "continuidade operacional" até que o acordo fosse fechado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Acho que nos sentimos muito confortáveis ​​que (o acordo) dê a essa equipe a capacidade de continuar a tornar a empresa bem-sucedida entre a assinatura e o fechamento da transação", disse Taylor.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE