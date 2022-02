Presidente russo concede entrevista exclusiva ao Grupo de Mídia da China

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Na véspera da participação da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, concedeu uma entrevista exclusiva em forma escrita ao presidente e editor-chefe do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), Shen Haixiong.

Na entrevista, Putin declarou que Pequim é a primeira cidade da história a sediar os Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno. Os organizadores fizeram bem os preparativos para o evento, incluindo a construção de infraestruturas esportivas e de transporte e a garantia da segurança dos atletas, treinadores e jornalistas estrangeiros durante sua permanência na China.

O esporte é um fenômeno único da civilização humana. A realização de eventos esportivos de grande escala ajudará a estreitar a distância entre pessoas e aprofundar o entendimento mútuo. A Rússia sempre se dedicou à promoção dos valores olímpicos tradicionais e se opõe ao uso do esporte como ferramenta de pressão, concorrência desleal e discriminação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Rússia e a China possuem amplos contatos no campo esportivo, ocupando uma posição importante na cooperação cultural bilateral. Muitos eventos, incluindo os esportes de inverno, já se tornaram icônicos, incluindo os Jogos da Juventude de Inverno Rússia-China e as competições de amizade de hóquei no gelo realizadas anualmente nas regiões fronteiriças.

Em dezembro de 2021, Putin e o presidente Xi Jinping anunciaram que 2022 e 2023 serão os Anos de Intercâmbio Esportivo Rússia-China. Os dois países realizarão 500 atividades nas áreas do esporte juvenil, educação, ciência esportiva e formação de talentos.

Quanto aos laços bilaterais, Putin declarou que o Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amistosa China-Rússia é um documento programático fundamental para impulsionar o desenvolvimento estável e de longo prazo da parceria de coordenação estratégica abrangente. No dia 28 de junho do ano passado, os líderes dos dois países decidiram estender o tratado por mais cinco anos. Para Putin, esse tratado tem grande significado e muitas cláusulas continuam desempenhando um papel importante na conjuntura internacional atual com mudanças constantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As relações entre a Rússia e a China se desenvolvem com base na igualdade e não na ideologia. “A nossa parceria é estável e tem valor independente, não influenciada pela política e nem contra ninguém. Esse relacionamento é baseado no respeito e consideração de interesses fundamentais de ambos, cumprimento do Direito Internacional e da Carta da ONU”, apontou Putin.

Além disso, a confiança política mútua com base neste tratado faz com que a China e a Rússia possam estabelecer uma estrutura de cooperação efetiva e de todos os níveis, na qual os encontros entre os líderes dos dois países desempenham um papel crucial.

A China tem sido o maior parceiro comercial da Rússia. Apesar de ter sido impactado pela pandemia, o valor do comércio bilateral ainda alcançou US$140 bilhões no ano passado, batendo um novo recorde histórico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A China é o nosso parceiro estratégico no cenário internacional. Na maioria das questões da agenda global, estamos alinhados ou muito próximos. Nas organizações multilaterais principais e mecanismos internacionais, como a ONU, BRICS, Organização de Cooperação de Shanghai, Grupo dos 20, APEC e Cúpula do Leste Asiático, sempre temos mantido uma colaboração estreita, contribuindo para estabilizar esta situação mundial complicada”, salientou Putin.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE