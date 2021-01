Press TV, televisão estatal iraniana, tem página excluída pelo Facebook

Segundo a televisão estatal do Irã, Press TV, a página tinha quase 4 milhões de seguidorese foi excluída pelo Facebook “sem qualquer aviso ou explicação” edit

Press TV247 - A televisão estatal do Irã, Press TV, usou o Twitter para anunciar que teve sua conta no Facebook excluída pela plataforma. Segundo a emissora, a conta foi excluída “sem qualquer aviso ou explicação”. A página tinha quase “4 milhões de seguidores”.

Apesar dos motivos da exclusão não terem sido justificados pelo Facebook, o banimento da página da Press TV ocorreu em meio as crescentes tensões entre o Irã e os Estados Unidos.

Em junho do ano passado, o Facebook havia sializado a Press TV do Irã, e as agências Sputnik, da Rússia, e a Xinhua, da China, como "mídia estatal”.

Confira a postagem da Press Tv sobre o assunto.

