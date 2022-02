Pressionado e após medidas da Apple, Google vai limitar compartilhamento de dados

Apoie o 247

247 - O Google anunciou, nesta quarta-feira, 16, que vai limitar o compartilhamento de dados de usuários do sistema operacional Android com aplicativos. A empresa também planeja eliminar os códigos que identificam os anúncios, dificultando o rastreamento dos cliques em publicidades digitais.

As medidas ocorrem em meio a uma pressão de autoridades norte-americanas para que a empresa adote medidas para preservar a privacidade de seus usuários.

Recentemente, a Apple fez mudanças no sistema operacional iOS, permitindo que o usuário escolha entre liberar ou bloquear o compartilhamento de seus dados com terceiros.

Essas medidas afetam o funcionamento do Facebook, que oferece anúncios personalizados aos internautas. Como a empresa cobra dos anunciantes, as medida do Google e da Apple devem afetar o faturamento da plataforma.

Sem as informações dos donos dos iPhones, a empresa de Mark Zuckerberg avalia que terá prejuízo de US$ 10 bilhões somente neste ano. O valor de mercado da companhia caiu mais de US$ 200 bilhões no início do mês.

