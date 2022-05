Pressionado, Telegram recomenda canal do TSE contra fake news

O aplicativo disponibilizou para seus usuários um link do Tribunal Superior Eleitoral com o objetivo de evitar a propagação de notícias falsas sobre as eleições edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Telegram enviou uma mensagem aos seus usuários recomendando o acesso ao canal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para evitar fake news sobre as eleições brasileiras.​ "Para não cair em fake news sobre as eleições no Brasil em 2022, entre no canal oficial do Tribunal Superior Eleitoral no Telegram", disse o texto, que inclui o link para o canal do TSE na plataforma. O aplicativo também recomendou acesso ao canal do Ministério da Saúde para atualizações a pandemia no Brasil.

Telegram e TSE assinaram no mês passado um acordo para o combate à propagação de notícias falsas, após a plataforma ter entrado na mira do Judiciário brasileiro. O aplicativo abriga comunidades com milhares de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), investigado no inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga um esquema de milícias digitais.

Em março, o ministro do STF Alexandre de Moraes acolheu pedido da Polícia Federal e determinou que as plataformas e provedores de internet bloqueassem o funcionamento do Telegram em todo o Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para conseguir o desbloqueio, a empresa assumiu compromissos com o STF, com o objetivo de atuar no combate a fake news. Também aderiu ao programa de enfrentamento à desinformação nas eleições do TSE.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE