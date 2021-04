Pressionador-geral do STF, Merval diz que STF está sob pressão de lulistas

Objetivo do colunista do Globo é salvar o ex-juiz Moro, condenado por parcialidade, e tentar recolocar o ex-presidente Lula fora das eleições edit

247 – O colunista Merval Pereira, do Globo, voltou a pressionar o Supremo Tribunal Federal a votar contra o ex-presidente Lula, retomando uma linha de ação que tem marcado sua trajetória jornalística nos últimos anos, que consiste em tentar influenciar decisões judiciais para garantir interesses econômicos e políticos do grupo que representa. Foi o que fez Merval em sua coluna desta terça-feira, ao falar sobre a super quarta do Supremo Tribunal Federal.

"O outro tema da tarde de amanhã, que deve entrar por quinta-feira, é a análise, pelo plenário do Supremo, da decisão do ministro Fachin de tirar de Curitiba os processos contra o ex-presidente Lula, enviando-os à Justiça Federal em Brasília. Com isso, as condenações foram anuladas, e Lula tornou-se elegível. Mas o PT e os membros do 'Prerrogativas' não admitem que os 11 ministros votem com suas consciências e passaram a pressioná-los por meio de artigos em jornais, manifestos e declarações nas redes sociais", escreve ele.

"A questão deles é temer que, derrubada a suspeição do ex-juiz Sergio Moro no plenário do Supremo, as provas e investigações contra Lula possam ser aproveitadas pelo novo juiz, já que não foram produzidas por um juiz suspeito, como definiu a Segunda Turma contra a decisão de Fachin, que considerou que o julgamento não deveria começar por ter perdido o objeto com a mudança de foro", aponta Merval, colocando pressão sobre o STF.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.