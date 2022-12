Principal alvo de bolsonaristas no STF, Moraes foi citado em 410 mil postagens em 2022

Número é 51,7% superior à soma dos outros dez ministros do Supremo, que totalizaram 270,6 mil menções no mesmo período edit

247 - Principal alvo dos ataques de Jair Bolsonaro (PL) e seus seguidores no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Alexandre de Moraes foi o magistrado da Suprema Corte mais citado em postagens em 2022, de acordo com dados contabilizados pelo software da Vox Radar, empresa que analisa redes sociais, em levantamento encomendado pela empresa de comunicação O Pauteiro.

Segundo Carolina Brígido, do UOL, Moraes foi mencionado em 410,5 mil publicações, número 51,7% superior à soma dos outros dez ministros do Supremo, que totalizaram 270,6 mil menções no mesmo período.

"Entre 1º de janeiro e 27 de dezembro deste ano, o STF foi mencionado em 5,3 milhões de postagens, realizados por cerca de 700 mil usuários no Twitter, Facebook e Instagram, totalizando 151,6 milhões de interações. O levantamento também mostra que 'Bolsonaro' foi a palavra mais associada ao Supremo nas redes", conta a reportagem.

Apesar de ter sido mencionado durante todo o ano, o nome de Moraes ganhou ainda mais destaque em novembro, após o término conturbado das eleições, quando bolsonaristas inconformados com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passaram a tumultuar o país. Alexandre de Moraes é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Após Moraes, foram mais citados os ministros Luís Roberto Barroso (62 mil), Edson Fachin (40,4 mil), Luiz Fux (36,3 mil), Gilmar Mendes (35,9 mil), André Mendonça (35,6 mil), Nunes Marques (32,6 mil), Rosa Weber (20 mil), Cármen Lúcia (14,4 mil), Ricardo Lewandowski (13,6 mil) e Dias Toffoli (12,7 mil).

