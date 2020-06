Prisão de Queiroz ganha destaque na mídia internacional

Revista Fórum - A prisão de Fabrício Queiroz, assessor de Flávio Bolsonaro e envolvido no inquérito que investiga o “esquema das rachadinhas” no gabinete do então deputado estadual do Rio do Janeiro (hoje senador), é uma das notícias de maior repercussão no noticiário internacional nesta quinta-feira (18).

Veículos como o britânico The Guardian, o estadunidense Bloomberg, o espanhol El Mundo e o argentino Clarín deram destaque para a prisão do operador político “aliado da família Bolsonaro”, como ele é descrito pela maioria desses meios.

O The Guardian coloca a notícia como uma de maior destaque em sua editoria internacional e conta que “a propriedade onde Queiroz foi preso pertence a Frederick Wassef, advogado que representa Bolsonaro e seu filho Flávio”.

