"Privatização da Eletrobrás foi o roubo do século", diz Joaquim de Carvalho

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista do Brasil 247 e da TV 247 Joaquim de Carvalho criticou neste sábado (11) o processo de privatização da Eletrobrás.

"Nós somos roubados. Teve o roubo do século. O Brasil foi saqueado. Bolsonaro entregou a Eletrobrás porque isso faz parte do compromisso que o Guedes tem", disse o colunista em análise no programa Bom Dia 247.

De acordo com o jornalista, "Bolsonaro foi eleito para continuar o saque que existe no Brasil".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O colunista reforçou que a Eletrobrás é "um patrimônio bilionário". "Isso é do povo".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jornalista também destacou o posicionamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após o petista reforçar no Twitter que a privatização da Eletrobrás aumentará a conta de luz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Capacidade de enxergar o que poucas pessoas têm. Ele sabe quais são os interesses que estão em jogo. Muito importante", disse.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE