Processo contra Deltan Dallagnol no TCU deve ser concluído até julho

247 - O processo contra o ex-procurador Deltan Dallagnol no Tribunal de Contas da União (TCU) deve ser concluído até julho. O TCU investiga o pagamento de diárias ao ex-Lava Jato e outros procuradores que, somadas, chegam a mais de R$ 2 milhões. Deltan, filiado ao Podemos, pode se tornar inelegível porque a Lei da Ficha Limpa determina a inelegibilidade de oito anos para agentes públicos que tiverem suas contas "rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário".

De acordo com a coluna Painel, publicada nesta segunda-feira (27), o processo contra Dallagnol foi retomado no último sábado (25), após o Superior Tribunal de Justiça ter derrubado uma decisão do Paraná que havia suspendido as investigações.

O STJ informou que a defesa do ex-Lava Jato poderá se manifestar até a próxima quarta-feira (29). A expectativa na corte é que o fim do processo se dê antes das convenções partidárias, que vão começar em 20 de julho.

