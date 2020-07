Procurador de Justiça cochila durante sessão e desembargadores reagem (Vídeo)

As gravações que registraram o momento foram retiradas do canal do YouTube do tribunal paraibano, mas ainda circula nas redes sociais edit

247 - O procurador de Justiça José Raimundo, do Ministério Público do Estado da Paraíba (MPPB), cochilou durante sessão de julgamento por videoconferência da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB), na terça-feira (7).

Os desembargadores presentes na sessão não conseguiram conter o riso. As gravações que registraram o momento foram retiradas do canal do YouTube do tribunal paraibano, mas ainda circula nas redes sociais.

Procurador de Justiça cochila durante sessão online do Tribunal de Justiça da Paraíba https://t.co/YeSOnqVZZ4 pic.twitter.com/XmTV2SM2jO — Diario de Pernambuco (@DiarioPE) July 8, 2020

