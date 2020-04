Procuradora dá 48 horas para SBT provar condições sanitárias de sede no RJ

A procuradora do Trabalho Luciene Vasconcelos pediu que a emissora entregue documento assinado por médico do trabalho e por engenheiro do trabalho atestando as condições do prédio edit

247 - A procuradora do Trabalho Luciene Vasconcelos deu 48 horas para que o SBT entregue um documento assinado por um médico do trabalho e por um engenheiro do trabalho atestando as medidas já implementadas do plano de contingenciamento da sede da emissora no Rio de Janeiro.

Luciene Vasconcelos é responsável pela investigação das condições sanitárias do prédio do SBT no Rio, que foi deflagrada após a morte do editor de imagens José Augusto Nascimento Silva na segunda-feira (13) em decorrência do novo coronavírus.

40 funcionários da emissora foram afastados com Covid-19. Ainda sim, a Vigilância Sanitária não encontrou motivos para interdição.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.