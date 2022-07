Produtor de vídeos da campanha de Bolsonaro já recebeu R$ 2,8 milhões desde o início do mandato

Apoie o 247

ICL

247 - A produtora responsável pelos vídeos da campanha de reeleição de Jair Bolsonaro (PL) já recebeu R$ 2,8 milhões por meio de propagandas oficiais feitas para as agências de publicidade contratadas pelo governo federal desde 2019, ano em que teve início o mandato do atual ocupante do Palácio do Planalto.

“A produtora foi levada para a campanha de Bolsonaro pelo publicitário José Trabulo Júnior, homem de confiança do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, no QG bolsonarista. A sede da produtora, aliás, fica bem em frente à casa do ministro, no Lago Sul de Brasília”, destaca reportagem da coluna do jornalista Rodrigo Rangel, do Metrópoles.

Trabulo já coordenou campanhas de Ciro Nogueira no Piauí e foi diretor da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Ele deixou o cargo em junho deste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda segundo a reportagem, a Aldeia Filmes, pertencente ao publicitário gaúcho Ricardo Martins, funciona no mesmo endereço juntamente com outras empresas registradas em seu nome. A empresa foi contratada por agências que têm contratos milionários com o governo federal, como a Calia, Propeg e a Nova SB.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Os registros oficiais mostram que a produtora passou a ser mais demandada pelas agências contratadas pelo governo a partir do segundo semestre do ano passado — depois, portanto, que Ciro Nogueira assumiu o comando da Casa Civil”, ressalta o colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE