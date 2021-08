Programa de Silvio Santos é suspenso após confirmação de Covid-19 em integrante do elenco

247 - As gravações do programa do bolsonarista Silvio Santos, no SBT, foram suspensas por pelo menos uma semana, informa o jornal O Globo. A medida foi tomada após, no último sábado (7), uma pessoa da equipe da atração ter testado positivo para Covid-19. Na ocasião, o estúdio onde é filmada a produção, em São Paulo, foi esvaziado às pressas.

A assessoria do SBT diz "ainda não ter informações" sobre Silvio Santos.

Um funcionário da emissora que trabalha diretamente com o programa disse que o nome da pessoa infectada não foi revelado: "ninguém sabe quem testou positivo naquele dia, pois a pessoa infectada escolheu manter o sigilo. A pessoa infectada pode ter sido um artista, alguém da produção ou o próprio Silvio Santos... E também havia participação da plateia no estúdio, então pode ter sido alguém do auditório".

PUBLICIDADE

Na quinta-feira (12), Silvio Santos deu entrada no Hospital Albert Einstein, de São Paulo, com suspeita de Covid-19. Ele sentia moleza no corpo e outros sintomas característicos da doença.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE