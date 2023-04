Programa que explodiu de audiência nos anos 90 volta para programação da Rede Globo

Apoie o 247

247 - Após 15 anos fora do ar, Linha Direta está de volta à programação da TV Globo e já tem data de estreia: 4 de maio. De acordo com o Metrópoles, a atração vai ser apresentada por Pedro Bial, que vai entrevistar pessoas envolvidas nas tramas divulgadas, como familiares das vítimas. Toda quinta-feira, mesmo dia em que era exibido originalmente, serão contados dois casos, um solucionado pela polícia e outro ainda aguardando fechamento, com foragidos da Justiça.

O programa policial, que foi um sucesso do fim dos anos 90 ao início dos anos 2000, foi apresentado por Marcelo Rezende e Domingos Meirelles. Segundo o site Memória Globo, a primeira fase durou apenas quatro meses, de março a julho de 1990, e só voltou a ser parte da grade da emissora dos Marinho 9 anos depois, já com Rezende no comando. Em 2008, saiu do ar pela segunda vez.

