Programa sobre Clássicos Citados por Xi Jinping será transmitido para indonésios e tailandeses

ICL

Rádio Internacional da China - A cerimônia de lançamento do programa "Clássicos Citados por Xi Jinping" e o documentário multilingue "China na Nova Jornada", duas produções do Grupo de Mídia da China (CMG), foi realizada nesta segunda-feira (14) em Pequim. As versões em língua indonésia e tailandesa do primeiro programa serão transmitidas nos dois países a partir do mesmo dia.

Em seu discurso, o vice-diretor do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), Shen Haixiong, afirmou esperar que as transmissões possam ajudar os indonésios e tailandeses a compreender melhor o passado, o presente e o futuro da China, além de favorecerem o desenvolvimento contínuo das relações sino-indonésias e sino-tailandesas.

Segundo Shen Haixiong, que também é presidente do CMG, o documentário multilingue "China na Nova Jornada", filmado em parceria com emissoras de televisão de oito países, permite que a audiência estrangeira entenda a busca incessante para concretizar a “modernização chinesa”, além de revelar os “segredos” do dinamismo chinês.

Participaram virtualmente da cerimônia presidentes das televisões estatais e responsáveis pelos principais veículos de imprensa da Indonésia, da Tailândia, do Camboja, da Índia, do Laos, da Nigéria, do Paquistão, do Sri Lanka e da Turquia.

