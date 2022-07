Projétil perfura janela da Folha em São Paulo; Polícia Civil investiga

Jornalistas que estavam no local ouviram um estampido no momento. Ninguém foi atingido edit

247 - Por volta das 22h30 desta quarta-feira, 6, um projétil atingiu e perfurou uma janela da Redação da Folha de S.Paulo, na sede do órgão, no centro da capital paulista. O jornal informa que a Polícia Civil de SP iniciou uma investigação para apurar o incidente.

Segundo a Folha, “jornalistas que estavam no local ouviram um estampido no momento. Ninguém foi atingido”. Os policiais estiveram na sede do jornal no início desta quinta-feira, 7, e técnicos responsáveis pela perícia devem ir à Folha para a sequência da apuração.

Antes, advogados do órgão foram ao 77º Distrito Policial, de Santa Cecília, para registrar boletim de ocorrência.

