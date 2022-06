Promessa de sucesso, "malhação" bíblica na Record amarga fracasso de audiência

Apoie o 247

247 - O tropeço na estreia de Todas as Garotas em Mim acendeu um alerta vermelho na Record para uma das piores crises desde Máscaras (2012). A emissora aguarda uma possível reação da novelinha adolescente para reverter ou, ao menos, tentar minimizar os estragos no horário nobre. A perspectiva, aliás, não é das melhores com a estreia de mais uma temporada de Reis em julho --comprovadamente um fiasco de audiência. A reportagem é do portal Notícias da TV.

A produção, que ganhou o apelido de "Malhação bíblica" por causa do apelo com os jovens, conseguiu derrubar ainda mais os índices da antecessora. O primeiro capítulo marcou 4,8 pontos na Grande São Paulo na noite de terça (7) e perdeu até para a reprise de Carinha de Anjo (2016), no SBT.

Segundo fontes do Notícias da TV, o clima nos bastidores não é dos melhores diante da fuga do público. A cúpula da Record passou a quarta (8) avaliando os números, mas ainda não propôs qualquer intervenção à espera de dados mais concretos.

O resultado coloca mais uma vez em xeque a gestão de Cristiane Cardoso à frente do Departamento de Dramaturgia. A filha de Edir Macedo foi uma das idealizadoras de Todas as Garotas em Mim e, inclusive, designou uma de suas principais aliadas como autora titular --Stephanie Ribeiro, que assinou a sexta fase de Gênesis (2021).

