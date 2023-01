Propagando desinformação de extrema direita, Google noticia Rogério Marinho como novo presidente do Senado

Apoie o 247

247 - Uma das maiores ferramentas de busca do mundo, o Google apresentou uma falha em seu mecanismo nesta terça-feira (31) e noticiou o bolsonarista Rogério Marinho (PL-RN) como o novo presidente do Senado Federal, informa o Correio Braziliense.

A "gafe" já foi removida do ar, mas até as 15h desta terça, ao se procurar o nome do senador na plataforma, o Google mostrava o seguinte texto em destaque, no topo da página: "Rogério Marinho é eleito presidente do Senado".

A jornalista Vera Magalhães, apresentadora do programa Roda Viva da TV Cultura, também notou o erro da plataforma e o denunciou em seu Twitter: "quando você digita 'Rogério Marinho' no Google aparece uma mensagem falsa: "Rogério Marinho é eleito presidente do Senado". Como alertou Maria Ressa, é a tecnologia sendo usada para propagar desinformação perigosa".

Vera citou a escritora e jornalista filipina Maria Angelita Ressa, uma das vencedoras do prêmio Nobel da Paz em 2021 pela sua luta em defesa da liberdade de expressão. A escritora esteve no Roda Viva nesta segunda-feira (30) e alertou que as redes sociais, por meio de seus algoritmos, empoderam o discurso da extrema direita.

“Há uma pesquisa feita por especialistas da Universidade de Harvard que demostrou que o apoio que Jair Bolsonaro (PL) recebeu da extrema direita foi criado por agrupamento de algoritmos e recomendações. Isso teve início no YouTube e depois se alastrou para outras plataformas”, disse Maria Ressa.

