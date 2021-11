Proprietária da Fazenda República Argentina comenta em vídeo sobre a cordialidade do presidente Xi Jinping

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A proprietária da Fazenda República Argentina, Maria Moneta, fala sobre a cordialidade do presidente Xi Jinping em vídeo publicado no site da emissora em português .

"Foi isso que não consigo pensar em... se ele é o presidente de um país, é modesto e de trato amável." "Além do que ouvi do meu filho, o que mais gostei do presidente é a cordialidade." "Ele pode combinar as questões microeconômicas com um nível macro como um presidente nacional. A compreensão de detalhes dele deixou-me ficar muito impressionada."

Este é o presidente da China aos olhos da proprietária da Fazenda República Argentina, Maria Moneta.

Assista ao vídeo aqui.

