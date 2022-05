"PSDB cumpre a sina da antiga UDN", diz Rodrigo Vianna. "Se tem um partido que está acabando no Brasil, é o PSDB"

Apoie o 247

247 - O jornalista Rodrigo Vianna afirmou, neste domingo (15), que o PSDB está "acabando" no Brasil. Em comentário no Bom Dia 247 deste domingo (15), o colunista disse que a sigla tucana "cumpre a sina da antiga UDN, que agitou o golpe". "(UDN) Apoiou o golpe de 64. Foi varrido do mapa. Quando termina a ditadura, a UDN não existe mais. O PSDB cumpre a mesma sina".

Em sua análise, o jornalista citou a falta de liderança do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), ao destacar que o tucano tentou emplacar uma candidatura do ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) ao Planalto.

"Aécio apoiou Eduardo Leite contra o Doria. Agita a figura de Eduardo Leite, como um golpe pós-prévias. O que Aécio está dizendo agora? Aécio está sentindo que ele vai ser triplamente colocado de lado", disse Vianna.

