PT debate igualdade de gênero no Youtube no programa ‘TV Elas por Elas’

Lançamento é da Secretaria Nacional de Mulheres do partido. Programa da TVPT será diário, com duração de 30 minutos. Estreia, nesta segunda-feira (16), teve a presença de Dilma Rousseff, Benedita da Silva, Manuela D´Ávila e Sonia Guajajara edit

247 - O PT lançou nesta segunda-feira (16) o programa ‘TV Elas por Elas’, no Youtube, para debater temas como igualdade de gênero em diversos campos da sociedade, como justiça, trabalho, violência, cuidados e política. O programa será diário e terá como foco a preparação e formação de mulheres para ocupar os espaços políticos. A programação será dividida em quadros diários e semanais.

A edição de estreia, às 16h desta segunda - horário que será fixo todos os dias - teve a participação da ex-presidente Dilma Rousseff, da deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ), da ex-deputada e escritora Manuela D´Ávila (PCdoB-RS) e da Coordenadora Executiva dos Povos Indígenas do Brasil e ex-candidata à vice-presidência da República Sônia Guajajara (assista abaixo). A apresentação foi da Secretária Nacional de Mulheres do PT, Anne Moura.

Maior partido da América Latina, o PT foi o primeiro partido a ter cotas obrigatórias para a participação das mulheres nos espaços de direção, além disso é o partido que elegeu a primeira mulher presidenta do país, Dilma Rousseff. Em 2020, a legenda foi a que mais elegeu mulheres.

“Avançar na comunicação feminista, na formação de quadros mulheres e no fortalecimento dos mandatos é o tripé que norteará a atuação do Elas Por Elas neste próximo período. Queremos mais mulheres na política e a TV Elas por Elas vem como uma dessas oportunidades de ampliar essa participação através dessa ferramenta tão importante que é a comunicação”, destaca a secretária nacional de Mulheres do PT, Anne Moura.

