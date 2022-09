'PT está cansado de pedir desculpas', diz Lula à Economist após cobrança por autocrítica

Declaração do ex-presidente Lula foi publicada reportagem sobre balanço das propostas de Lula para economia caso ele seja eleito em outubro edit

247 - O ex-presidente Lula (PT), candidato a presidente que lidera as intenções de voto com chances de vencer em primeiro turno, disse em entrevista à revista inglesa The Economist, que o PT se cansou de pedir perdão pelas acusações de que o partido se envolveu em escândalos de corrupção.

"O PT está cansado de pedir desculpas", afirmou o petista em reportagem sobre balanço das propostas de Lula para economia caso ele seja eleito em outubro. A revista contraria Lula e afirma que PT não pediu desculpas.

Revista critica Dilma. Ainda segundo a publicação inglesa, "Lula gosta de lembrar que os brasileiros eram 'felizes' quando ele estava no comando".

