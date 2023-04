PT vai monitorar redes sociais de extrema direita no Brasil e no mundo

Apoie o 247

247 - O PT definiu que o monitoramento permanente das redes sociais da extrema direita no Brasil e no mundo será um de seus objetivos estratégicos a ser implementado em breve. Segundo a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, o tema será discutido em um seminário nacional de comunicação que o partido irá realizar na quinta (13) e sexta-feiras (14) em Brasília.

“Especialistas no monitoramento destes grupos, os pesquisadores Fernanda Sarkis e Marcus Nogueira falarão sobre ‘Funcionamento das redes transnacionais e sua relação com o Brasil na política de formação das fake news’”, destaca a reportagem.

“Não basta mais monitorar essas redes, hoje qualquer programa faz isso. A questão é fazer a análise dos dados, estudar comportamentos, ver o histórico, ter algo mais profundo", disse o secretário de Comunicação do PT, Jilmar Tatto.

Além do monitoramento das redes sociais de extrema direita, o seminário também irá debater maneiras de integrar a comunicação entre o partido e o governo federal, além de discutir uma pesquisa do Instituto Vox Populi sobre a imagem do PT.

