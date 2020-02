Quanta vulgaridade, diz Thaís Heredia após insulto de Bolsonaro a jornalista da Folha

A jornalista Thais Heredia repudiou a declaração de Jair Bolsonaro, que insultou a jornalista Patricia Campos Mello e com insinuação sexual. "Além dos absurdos (e abusos) do Presidente da República, vemos escancarada a vulgaridade, a desavergonhada imoralidade (amoralidade?) de tanta gente", escreveu a jornalista no Twitter edit

247 - A jornalista Thais Herédia repudiou a declaração de Jair Bolsonaro, que insultou a jornalista Patricia Campos Mello e com insinuação sexual. "E a risada da claque? Como chegamos até aqui? Além dos absurdos (e abusos) do Presidente da República, vemos escancarada a vulgaridade, a desavergonhada imoralidade (amoralidade?) de tanta gente", escreveu a jornalista no Twitter.

Durante entrevista em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro afirmou: "Ela [repórter] queria um furo. Ela queria dar o furo a qualquer preço contra mim [risos dele e dos demais]".

A declaração de Bolsonaro foi uma reação a reportagens sobre o disparo em massa de fake news no WhatsApp para favorecer o ocupante do Planalto. Ele se referiu ao depoimento de Hans River do Rio Nascimento na CPMI das Fake News. Hans é ex-funcionário de uma agência de disparos de mensagens em massa por WhatsApp.