Quanto mais Paulo Guedes ficar, melhor para a oposição, diz Eumano Silva

247 - Quanto mais o ministro da Economia ficar no cargo, melhor será para a oposição, avalia o jornalista Eumano Silva. Pelo Twitter, ele disse que Palo Guedes “encarna com perfeição a figura do antipovo” e “vai encher as urnas de votos para os adversários em 2022”.

“Quanto mais tempo Paulo Guedes permanecer no cargo, melhor para a oposição. O ministro da economia personifica a inflação, a insensibilidade com os pobres e a ganância dos ricos. Encarna com perfeição a figura do antipovo. Vai encher as urnas de votos para os adversários em 2022”, postou Eumano.

O ministro passará esta semana nos Estados Unidos, viajando nesta segunda-feira (11) para Washington onde participará da Reunião Anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, além de encontros de ministros da Fazenda e presidentes de Bancos Centrais do G20.

Com a ausência, não deverá prestar depoimento na Câmara dos Deputados, onde foi convocado a esclarecer o fato de ter uma offshore em paraíso fiscal, onde guarda cerca de US$ 51 milhões. O requerimento de convocação de Guedes foi aprovado com amplo apoio (310 votos), inclusive de partidos da base aliada ao governo Jair Bolsonaro.

