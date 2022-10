Quarta entrevista coletiva do 20º Congresso Nacional do PCCh é realizada

Representantes de diversas regiões dizem que têm estudado o relatório do 20º Congresso Nacional do PCCh edit

Rádio Internacional da China - Na noite da quarta-feira (19), foi realizada a 4ª entrevista coletiva do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh). Os representantes de Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibete, Shaanxi e Gansu responderam às perguntas de jornalistas chineses e estrangeiros.

Eles disseram que têm estudado o relatório do 20º Congresso Nacional do PCCh nos últimos dias e concordaram que o relatório refletiu as vozes de todos os membros do Partido e elaborou um futuro brilhante da grande revitalização da nação chinesa.

O porta-voz da delegação de Guizhou, Lu Yongzheng, disse que a província continuará a promover as indústrias digitais emergentes, como Big Data, inteligência artificial e blockchain.

O porta-voz da delegação tibetana, Zhuang Yan, disse que, a partir deste ano, mais de dois milhões de mu de árvores serão plantadas em cerca de dez anos, com o objetivo de promover em conjunto a proteção ambiental e o desenvolvimento socioeconômico.

