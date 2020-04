Quase demitido, Mandetta ganha 98 mil seguidores em menos de 24h

De acordo com a análise da Bites Consultoria, 30% dos 2,1 milhões de tuítes citando o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, nos últimos doze meses foram publicados apenas na segunda-feira (6) edit

247 - A quase saída de Luiz Henrique Mandetta do ministério da Saúde fez o titular da pasta ganhar, em menos de 24 horas, mais de 98 mil novos seguidores no Twitter, Facebook e Instagram. "Não tenho dúvida de que foi a maior marcha à ré da gestão Bolsonaro", disse Manoel Fernandes, da Bites Consultoria.

De acordo com a análise da empresa, feita a pedido da Coluna do Estadão, 30% dos 2,1 milhões de tuítes citando o ministro nos últimos doze meses foram publicados apenas na segunda-feira (6).

Mandetta é a favor do isolamento social. A pasta prevê um surto de coronavírius, com previsão para começar entre 4 e 10 de maio. Já Bolsonaro havia classificado o coronavírus como uma "gripezinha", como uma "fantasia propagada pela mídia" e pediu a reabertura do comércio.

