Quatro jornalistas da Record foram demitidas acusadas de racismo

Mensagens de cunho racista trocadas entre as jornalistas, em um grupo no WhatsApp, foram divulgadas pelo blog “Mundo Negro”, que resultou na demissão edit

247 - O blog “Mundo Negro” divulgou conversas, realizadas em grupo de WhatsApp, com cunho racista, que resultou na demissão de quatro jornalistas envolvidas, nesta segunda-feira (9).

As jornalistas trocavam mensagens em grupo no WhatsApp, com insinuações maldosas sobre a aparência de colegas negros que integravam a redação.

Uma das repórteres chama uma colega negra de "Patolino", o pato preto da animação "Looney Tunes”, e outra compara os lábios da vítima com ânus.