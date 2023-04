“Que ele sinta na pele o que causou aos outros”, diz Felipe Neto sobre temor de Carlos Bolsonaro de ser preso

Youtuber reagiu ao desabafo do vereador, que abandonou as redes sociais do pai Jair por medo de ser preso. Carlos Bolsonaro é apontado como responsável pelo 'gabinete do ódio' edit

Apoie o 247

ICL

247 - O youtuber Felipe Neto comentou, nesta quarta-feira (19), a notícia de que o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) estaria ‘emocionalmente instável’ com a possibilidade de ser preso no âmbito das investigações sobre fake news no governo do pai, Jair Bolsonaro (PL). Neto afirmou que espera que “esse sujeito abjeto sinta na pele o que causou nos outros".

O youtuber também denunciou a perseguição que ele e a família sofreram por parte do parlamentar. “Foi ele [Carlos] que mandou a polícia na minha casa e tentou me prender por ‘perigo contra a segurança nacional’”, escreveu. “Quando minha mãe fugiu do país por ameaças de morte, foi ele que postou no twitter ‘beijos pra sua mãe’, debochando”, completou Neto.

Que esse sujeito abjeto sinta na pele o q causou nos outros.



Foi ele q mandou a polícia na minha casa e tentou me prender por "perigo contra a segurança nacional".



Qnd minha mãe fugiu do país por ameaças de morte, foi ele q postou no twitter "beijos pra sua mãe", debochando. https://t.co/FWtuLGqA3d — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) April 19, 2023

No domingo (16), o vereador - que chefiou o chamado "gabinete do ódio" durante o governo de seu pai Jair - anunciou que deixaria o comando das redes sociais do ex-presidente. No desabafo, o parlamentar conhecido como Carluxo disse que durante o período que administrou as redes do pai era tratado como um rato .

Reportagem do Uol atribuiu o desabafo a uma “instabilidade emocional por medo de prisão”

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.