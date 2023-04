Queda de salários na Globo leva atores a fazerem vaquinha para pagar dívidas

Com salário menor e dívidas crescentes, artistas teriam vendido patrimônio e aderido a vaquinhas para se manter edit

247 - A demissão em diversos setores, encerramento de contratos e o corte de salários na Rede Globo tem tirado o sono de muitos profissionais. Artistas que estão recebendo um salário menor e têm dívidas crescentes teriam vendido patrimônio e aderido a vaquinhas para se manter.

A informação é do colunista Sandro Nascimento, do Na Telinha, que apurou que isso vem acontecendo com os artistas desde que a emissora mudou o modelo de contratação de atores e passou a priorizar vínculos por produção.

As dificuldades dos artistas vão desde a dificuldade para quitar contas como condomínio, IPTU, IPVA e empréstimos.

Em números, há atores na Globo que recebem por uma novela algo próximo a R$ 4 mil mensais. Além disso, o site revelou que há um protagonista no ar que recebe abaixo de R$ 10 mil.

