Queiroz, investigado no caso das rachadinhas, publica vídeo em tom de campanha

Apoie o 247

ICL

247 - O PM reformado e ex-assessor de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Fabrício Queiroz publicou neste domingo (10) em sua conta no Instagram, um vídeo com imagens dele em manifestações bolsonaristas, de sua época como militar e ao lado de Jair Bolsonaro (PL) que, de acordo com reportagem do jornal O Globo dão o tom de campanha política.

No vídeo, o nome de Queiroz aparece com uma marca d’água sobre as cores verde e amarela, e termina com a frase “estamos juntos nessa luta”.

O ex-assessor, que é apontado pelo Ministério Público como operador do esquema das 'rachadinhas' no gabinete de Flávio, então deputado estadual do Rio, já deu indícios de que pretende se lançar como candidato ao cargo de deputado federal nas próximas eleições.

PUBLICIDADE

Ainda de acordo com a reportagem, desde junho de 2021 que Queiroz dá indícios de que pretende entrar na corrida eleitoral. Ele publicou uma foto nas redes sociais vestindo verde e amarelo e respondeu a um seguidor dizendo “é 5151”, em alusão ao número de uma possível candidatura a deputado federal.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE









PUBLICIDADE