Quem diria: até Merval diz que semipresidencialismo é golpe

247 - "Aprovar qualquer mudança do sistema de governo, seja para o parlamentarismo ou o semipresidencialismo, a um ano da eleição presidencial é golpe contra os dois principais candidatos no momento segundo as pesquisas eleitorais: o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Não importa que não se goste de um ou de outro, ou de nenhum dos dois, ou que se desgoste do presidencialismo e do sistema proporcional aberto que utilizamos no Brasil", escreve o jornalista Merval Pereira , do Globo, que fez campanha pelo golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016.

"Qualquer mudança dessa proporção sem um amplo debate da sociedade é inaceitável", diz o jornalista. "Agora, poucos dias antes do recesso, voltou à tona o tema pela voz do próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, alegadamente para evitar um ambiente favorável ao impeachment de Bolsonaro, mas também para reduzir os poderes de um futuro presidente Lula", anotou.

