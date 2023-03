Quem é a apresentadora pivô na crise envolvendo gigantes Globo e Santander

Apoie o 247

247 - A Globo vetou a participação da apresentadora esportiva Carol Barcellos em uma campanha do banco Santander, seu parceiro nas transmissões da Libertadores a partir de abril. A jornalista, que apresenta o bloco esportivo do Bom Dia Brasil, faria uma campanha da instituição financeira com foco na Uefa Champions League, maior torneio de clubes do mundo. A proibição causou mal-estar, relata reportagem do portal Notícias da TV.

Segundo apurou a reportagem, a Globo deu dois motivos para vetar a participação de Carol. O primeiro --e principal-- é o fato de a Champions não ser um torneio do portfólio da empresa. Até o fim da temporada 2023/2024, os direitos de transmissão são do SBT em TV aberta e da Warner Bros. Discovery na TV por assinatura e streaming, com exibição na TNT e na HBO Max.

