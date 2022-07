Quem é o astro de série da Netflix condenado por portar pornografia infantil e abuso sexual

Ele admitiu ter trocado conteúdo erótico com pelo menos dez adolescentes edit

247 - O dançarino e cheerleader Jerry Harris, de 22 anos, foi condenado hoje nos Estados Unidos a 12 anos de prisão, segundo o site TMZ. Ele estava sendo processado desde 2020 por recebimento de pornografia infantil e por assédio e abuso sexual contra menores de idade. A reportagem é do portal UOL.

Em fevereiro deste ano, Jerry admitiu ter trocado conteúdo erótico com pelo menos dez adolescentes, com idades entre 13 e 17 anos. Ele também reconheceu ter feito sexo com um garoto de 15 anos e ter pago um outro rapaz, de 17, para lhe mandar nudes.





Segundo os promotores do caso, o líder de torcida tentou convencer outro menor de idade a lhe praticar sexo oral dentro de um banheiro público, durante um evento esportivo, tendo ainda solicitado 'nudes' de um quarto garoto, também menor, por meio do aplicativo Snapchat.

Os advogados de Jerry afirmaram, na ocasião da confissão de culpa de Jerry, que seu cliente desejava "assumir a responsabilidade pelas próprias ações" e transmitir publicamente "seu remorso pelo dano causado às vítimas", além de "passar o resto de sua vida redimindo-se pelo que fez".

Jerry Harris ficou conhecido por sua participação em "Cheer", série documental da Netflix sobre o dia a dia dos líderes de torcida da Universidade de Navarro. Ele aparece em nove episódios entre a primeira e a segunda temporada da atração.

