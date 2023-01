"Quem sabe ele seja o primeiro negro a ser eleito presidente da República", diz Florestan sobre Silvio Almeida

Apoie o 247

247 - O jornalista Florestan Fernandes Jr., em participação na TV 247 neste domingo (8), elogiou o corpo ministerial formado pelo presidente Lula (PT), em especial a nomeação de Silvio Almeida para o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania.

Florestan reconheceu concessões feitas por Lula em seu ministério para abrigar resultados de negociações políticas, mas destacou que "áreas fundamentais" do governo ficaram sob a administração de "nomes de primeira linha". "Ele [Lula] está em uma frente, e ele tentou compor um ministério que representasse essa frente. É diferente de 2003, quando o governo dele teve um ministério muito com a cara do PT, da esquerda. Tanto que o número de cadeiras no ministério do Lula diminuiu para o PT. Mas nas áreas fundamentais ele colocou nomes de primeira linha. Ele fez uma escolha muito firme na defesa do reconhecimento dessas minorias. Nós temos um ministério indígena, que nunca existiu".

Em seguida, Florestan rasgou elogios a Silvio Almeida e afirmou que o intelectual poderá chegar no futuro à Presidência da República, sendo o primeiro negro eleito para o cargo. "O Silvio Almeida, eu tenho carinho especial por ele. É um intelectual de primeira linha, uma pessoa muito capaz. Ele tem uma característica que é a emoção na fala. Ele conquista você. Eu participei de um debate sobre o Darcy Ribeiro, uma homenagem aos 100 anos do Darcy Ribeiro, e ele [Silvio Almeida] estava comigo na mesa. A maneira como ele fala vai envolvendo as pessoas, pela cultura, pela envergadura intelectual dele. E eu estive no Rio de Janeiro em um evento, com cerca de mil pessoas na platéia, e quando terminou, muitas pessoas estavam chorando e aplaudindo em pé o Silvio. Eu acho que ele tem um caminho aí. Quem sabe ele seja o primeiro negro a ser eleito presidente da República no Brasil, de maioria negra. Não tem um nome melhor para representar a comunidade, o grupo ao qual ele pertence. Ele é um homem sensacional".

