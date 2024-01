"Querem interditar o debate", diz Altman, que a Conib pretende silenciar

Apoie o 247

247 – Em um episódio inédito, a Confederação Israelita do Brasil (Conib) desencadeou uma ação de censura direcionada a um jornalista judeu, Breno Altman, editor do site Opera Mundi, conhecido por seu livro "Contra o Sionismo" e suas denúncias sobre o genocídio perpetrado pelo Estado de Israel contra o povo palestino. A Conib busca proibir Altman de realizar transmissões ao vivo e conceder entrevistas, alegando temor em relação às afirmações do jornalista, que classifica o sionismo como uma ideologia racista, colonial e supremacista.

Nas redes sociais, Altman condenou a tentativa de interdição do debate. "A forma de agir do sionismo é semelhante a de outras correntes racistas. Seus adeptos agem em bando, com vultosos recursos financeiros e organizativos. Tentam interditar o debate a qualquer custo, especialmente quando confrontados por judeus que se opõem a essa doutrina macabra", afirmou.

O embate entre Altman e a Conib teve início quando a entidade solicitou censura prévia a posts feitos pelo jornalista, alegando discordância com suas posições. Agora, a Conib intensifica sua ação, indo além da limitação das redes sociais, na tentativa de restringir a voz de Altman em outros meios de comunicação. O advogado Pedro Serrano, responsável pela defesa do jornalista, classifica a ação como "um ataque sem precedentes ao jornalismo brasileiro."

O contexto que envolve a ação da Conib ganha destaque diante do cenário de crescente indignação global pelo genocídio palestino promovido por Israel. Altman, em seu livro, aponta o sionismo como uma doutrina que inexoravelmente conduz ao apartheid do povo palestino. A carnificina que já vitimou mais de 23 mil palestinos em apenas 100 dias despertou protestos em diversos países, inclusive de coletivos judaicos que se opõem à política de Netanyahu.

A solidariedade a Altman surge não apenas de organizações internacionais, mas também das principais entidades brasileiras de jornalismo. A Associação Brasileira de Imprensa e a Federação Nacional de Jornalistas manifestaram apoio ao jornalista, destacando a importância da liberdade de expressão e do papel fundamental dos profissionais de imprensa na divulgação da verdade.

O genocídio palestino já foi denunciado na Corte Internacional de Justiça pela África do Sul, enquanto nos Estados Unidos, principal aliado de Israel, crescem os protestos contra a cumplicidade de Joe Biden com o governo de Netanyahu. O caso Altman revela não apenas um embate jurídico local, mas também uma reflexão sobre o alcance da liberdade de expressão.

