Quero 'beijar, abraçar e ir ao cinema', diz Mônica, primeira vacinada

247 - A enfermeira de 54 anos e primeira pessoa vacinada em território brasileiro, Mônica Calazans disse que espera voltar a ter sua rotina de vida quando a imunização em massa com a vacina ocorrer.

Sua fala ocorreu em participação no programa “Econtro”, Fátima Bernardes.

Segundo reportagem do portal UOL, ela lembrou que a vacinação é que pode trazer segurança para toda a população.

"É uma consciência coletiva. Se todos pararem para pensar e se vacinar direitinho, se eu não tive problemas — e tenho comorbidades —, a população não vai ter. Com todo mundo vacinado, eu vou poder beijar, abraçar, apertar a mão, ir ao cinema ter e minha vida de volta", disse no "Encontro com Fátima Bernardes"

