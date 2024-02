Rádios Comunitárias podem receber apoio cultural

Apoie o 247

247 - O Governo Federal publicou uma portaria para o cadastro de rádios comunitárias interessadas em veicular patrocínio sob a forma de apoio cultural.

Até o início do mês de abril, as rádios comunitárias podem se cadastrar para receber esse patrocínio. A portaria não determina o valor que será destinado a cada rádio. Veja como será esse processo, na reportagem de Antônio Trindade.

O apoio cultural está previsto na lei que instituiu o serviço de rádios comunitárias em 1998, mas nunca foi devidamente regulamentado para permitir o acesso dessas associações a verbas públicas de patrocínio. Trata-se de uma reivindicação histórica do movimento de rádios comunitárias. (Com informações da ABR).

