Rapper latino Residente critica Bolsonaro em clipe-manifesto (vídeo)

247 - Rapper porto-riquenho Residente, vocalista da banda Calle 13, lançou um clipe em que faz referência a violência e protestos na história da América Latina, e faz uma alusão a Jair Bolsonaro.

No clipe Bolsonaro aparece comendo um bife lado de uma criança e limpando a boca na bandeira do Brasil. Além de Bolsonaro, o Brasil está presente no clipe através de uma referência a “Cidade de Deus” e uma citação à repressão policial à época da Copa do Mundo de 2014, além de inúmeras bandeiras presentes ao longo de todo o vídeo.

Feat com o duo franco-cubano Ibeyi, a canção se chama “This is not America”, numa referência clara a “This is America”, de Childish Gambino. “A América não é apenas os Estados Unidos, papai. É da Terra do Fogo ao Canadá”, destaca uma letra em momento determinado.

Assista:

