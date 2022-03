Ratinho diz que notícias sobre a guerra são "bobagem" e debocha: "como invadem sem máscara?"

Apoie o 247

Revista Fórum - Carlos Massa, o Ratinho, diferentemente da maioria dos brasileiros e do mundo, não está nem um pouco preocupado com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Em vídeos divulgados em suas redes sociais, o apresentador bolsonarista debocha do conflito militar e ainda sugere que seus seguidores não acompanhem as notícias sobre a tensão no leste europeu.

"O recado que eu queria dar pra você é: não assista noticiário de guerra, não vai ajudar nada na sua vida. Esqueça. Tudo o que você vê de guerra, não veja, apague, é bobagem, só vai piorar a sua vida. Ver guerra pra quê? O que você ganha com isso? O que você vai mudar na sua vida? Se mudar, vai ser pra pior", disparou em um dos vídeos.

Mais idiota, só o Bolsonaro pic.twitter.com/aPZVJt41C9 — Lia De Sousa (@LiaDeSousa1) February 28, 2022

