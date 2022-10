Realizada segunda coletiva de imprensa do 20º Congresso Nacional do PCCh

Porta-vozes de 7 delegações apresentaram a situação relacionada ao estudo e à discussão do relatório do 20º Congresso Nacional do PCCh, e responderam às perguntas de jornalistas. edit

Rádio Internacional da China - Realizou-se na noite desta terça-feira (18) a segunda entrevista coletiva no Centro de Imprensa do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh). Os porta-vozes de sete delegações provinciais e municipais, incluindo Heilongjiang, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian e Jiangxi, apresentaram a situação relacionada ao estudo e à discussão do relatório do 20º Congresso Nacional do PCCh, e responderam às perguntas de jornalistas.

Os sete porta-vozes afirmaram que nos últimos dias, todas as delegações têm seriamente estudado e calorosamente discutido o relatório. Os representantes consideraram que o documento traçou um grande plano de modernização com características chinesas, o que pode reunir consenso e inspirar as pessoas. Todos eles concordaram completamente e apoiaram firmemente.

O porta-voz da delegação de Shanghai, Zhao Jiaming, disse que no plano de trabalho da nova área Lingang da Zona Piloto de Livre Comércio de Shanghai, 78 tarefas inovadoras estão basicamente concluídas. Iniciou com sucesso a construção de uma comunidade inovadora de ciência e tecnológica do Delta do Rio Yangtzé, e várias tecnologias centrais foram abordadas com resultados significativos.

A porta-voz da delegação de Heilongjiang, Shen Ying, disse que sua província é uma importante base industrial antiga da China com grande variedade. A região vai se esforçar para desenvolver a economia digital, bioeconomia, economia de neve e gelo e indústria de design criativo, bem como fortalecer as indústrias estratégicas emergentes, como o trabalho aeroespacial e de aviação, novos materiais e equipamentos avançados, entre outras.

