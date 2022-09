'Reaproximação de Lula e Marina deveria inspirar outros movimentos de reconciliação', afirma Cristina Serra

"O alvo natural de um gesto como esse deveria ser Ciro Gomes. O candidato do PDT, no entanto, arrisca um melancólico fim de carreira", avalia a jornalista edit

247 - A jornalista Cristina Serra avalia, em sua coluna na Folha de S. Paulo, que a ex-ministra Marina Silva (Rede) demonstrou “que tem a cabeça no lugar ao se reaproximar de Lula na conjuntura excepcional que o Brasil atravessa, com inédita violência político-eleitoral: dois assassinatos de petistas, intimidações a candidatos nas ruas, insistência de militares em se meter na apuração e ameaças de vencer a eleição ‘na bala’, como disse um deputado bolsonarista, no Ceará”.

Para ela, “Marina tem consciência das dificuldades para implantar a agenda ambiental numa aliança tão ampla e cheia de contradições como a de Lula. Tanto que se referiu a um eventual terceiro mandato do ex-presidente como um governo de "transição". Mas ela sabe também que seu prestígio internacional e legitimidade no setor a credenciam como uma voz proeminente em qualquer discussão sobre clima e meio ambiente”.

>>> Marina oficializa apoio a Lula e fala em "reencontro político e programático"

“Lula tem muito a ganhar com a presença de Marina em sua órbita. Ela pode estabelecer pontes com grupos sociais decisivos, como os evangélicos e uma parcela verde da classe média distante do PT, no esforço para resolver a eleição no primeiro turno. Além dos ganhos eleitorais, o reencontro dos dois é um símbolo poderoso de um país que tenta reconquistar a civilidade perdida”, observa.

“O exemplo de ambos deveria inspirar outros movimentos de reconciliação. O alvo natural de um gesto como esse deveria ser Ciro Gomes. O candidato do PDT, no entanto, arrisca um melancólico fim de carreira, arrastando também o partido criado por Leonel Brizola. Entre seus correligionários, já há deslocamentos na direção do voto útil em Lula”, pontua.

