Recebido como estadista na Europa, Lula supera Bolsonaro em menções nas redes

Segundo pesquisa Modalmais/AP Exata, Lula teve 40,7% das menções aos presidenciáveis nesta semana, enquanto Bolsonaro ficou com 38,2%. Ex-juiz parcial Sérgio Moro aparece em terceiro com 12,3% e Ciro Gomes em quarto, com 5,6% edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Pesquisa Modalmais/AP Exata divulgada nesta sexta-feira (19) mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva superou Jair Bolsonaro pela primeira vez em menções no Twitter.

Nesta semana em que Lula cumpriu agenda na Europa e Bolsonaro estava no Oriente Médio, o petista teve 40,7% das menções aos presidenciáveis, enquanto Bolsonaro ficou com 38,2%, segundo os números divulgados pelo site O Antagonista.

O ex-juiz parcial Sérgio Moro ficou em terceiro, com 12,3% e Ciro Gomes em quarto, com 5,6%. João Doria e Eduardo Leite, que disputam as prévias do PSDB no domingo, seguem com pouca presença digital. Somados, eles têm apenas 2,9% do total de menções.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE