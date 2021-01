Record contrata bolsonarista Augusto Nunes para comandar seu portal de notícias

Jornalista assume a direção do portal R7 no dia 18 de janeiro. Ele já é colunista do portal e continuará como comentarista da TV Record, ampliando seu vínculo com o grupo de mídia mais alinhado ao bolsonarismo, onde está desde outubro de 2019 edit

247 - O jornalista Augusto Nunes, aliado do governo Bolsonaro, será o novo diretor de redação do portal R7, do Grupo Record. Ele assumirá o cargo no dia 18 de janeiro.

Nunes já é colunista do site e continuará como comentarista na TV Record. Com isso, amplia seu vínculo com o grupo de mídia mais alinhado ao bolsonarismo, onde entrou em outubro de 2019. O grupo está entre os preferidos do presidente .

“A Record tem sido sempre protagonista da história da comunicação no Brasil. É um desafio especialmente honroso juntar-me à equipe que está liderando mais um belo momento dessa trajetória vitoriosa”, comentou, segundo o site PropMark .

Segundo o ex-ministro do governo Gustavo Bebianno , já falecido, Augusto Nunes já foi sondado para assumir a Secretaria de Comunicação, mas teria recusado o convite.

