Record diz que protestos foram “a favor do auxílio emergencial” e não contra Bolsonaro. Internautas criticam a emissora

247 - A TV Record, do bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, resolveu dizer para seus leitores que as manifestações contra Jair Bolsonaro, seu aliado, aconteceram pelo aumento do auxílio emergencial e não contra a falta de governo, responsável direto pela estagnação econômica, violação de direitos sociais e mau gerenciamento da maior crise sanitária da história do Brasil.

“Pelo menos 16 capitais registram manifestações a favor da prorrogação do auxílio emergencial”, disse a emissora em postagem no Twitter.

Outros jornais, como O Estado de S.Paulo e O Globo, esconderam de suas publicações as manifestações contra Bolsonaro e, assim como a Record, foram criticados nas redes sociais.

Confira algumas reações contra a emissora de Edir Macedo:

Vá te lascar. — Bruno Ribeiro (@brsamba) May 30, 2021

Isso é o que acontece quando param de exigir diploma pra jornalismo May 30, 2021

É por isso que em Angola não tem Record. — Caio Bellandi (@CaioBellandi) May 30, 2021

Apaga que ainda dá tempo! kkkkkkk pic.twitter.com/CWPXCK8cPC — Carla 😷 (@carlinha_assis) May 30, 2021

Eu nao sei nem o que dizer sobre a distorção dos fatos aqui. Vocês deviam ter vergonha, mas são um bando de sem vergonhas. Descarados. — Néli Pereira (@neli_pereira) May 30, 2021

