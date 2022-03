Record é condenada com multa milionária por cobertura sangrenta ao vivo no Cidade Alerta

Apoie o 247

247 - A Record foi condenada a pagar um valor milionário por abuso em uma cobertura ao vivo feita pelo Cidade Alerta em 2015. Na decisão do Ministério Público, a emissora terá de desembolsar a bagatela de R$ 1.097.700,00 a título de reparação pelo caso, segundo o UOL.

Num processo que se arrasta desde janeiro de 2016, o canal foi acusado pelo Ministério Público Federal de incitação à violência, ao mostrar um tiroteio ao vivo entre policiais da Rocam com dois bandidos, sendo os suspeitos executados no final quando já estavam caídos no chão.

Na ocasião, o apresentador Marcelo Rezende (1951-2017) mostrava a perseguição e incitava procedimentos dos policiais.

"São dois ladrões numa moto. A Rocam já tá em cima. Lá vai sair tiro, hein. Vai sair tiro! Porque se é nos Estados Unidos, atira! O homem da Rocam quase cai. (...) Atira, meu camarada, é bandido!", alertou. Depois dos disparos, o âncora afirmou: "Se ele atirou é porque o bandido estava armado. E ele fez muito bem."

Na decisão da Justiça federal, a magistrada Marisa Claudia Gonçalves Cucio avaliou que o noticiário apresentado por Marcelo Rezende "extrapolou, em muito, o simples dever informativo e o exercício da liberdade de expressão do narrador".

