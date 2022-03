Record é condenada por apresentador pedir ao vivo para que polícia atirasse contra suspeitos

Apoie o 247

ICL

Ponte - A TV Record foi condenada pela 12ª Vara Cível Federal de São Paulo a pagar uma multa de R$ 1.097.700 por conta dos comentários do jornalista Marcelo Rezende, então apresentador do Cidade Alerta. A juíza Marisa Claudia Gonçalves Cucio atendeu o pedido do Ministério Público Federal (MPF) e impôs o valor à emissora. A empresa ainda pode recorrer da decisão.

Durante o programa do dia 23 de junho de 2015 foi exibida uma perseguição de policiais da Rocam a dois homens em um moto no bairro Jardim São Luís, na periferia da zona sul da cidade de São Paulo. Enquanto imagens feitas por um helicóptero mostravam a cena, do estúdio o apresentador pedia para que os policiais atirassem contra a dupla, pois seriam bandidos.

“A narração adotada no programa Cidade Alerta tem diversas passagens grotescas, como aquelas descritas como ‘[…] São dois ladrões numa moto. A ROCAM já tá em cima. Lá vai sair tiro, hein. Vai sair tiro! Porque se é nos Estados Unidos, atira! O homem da ROCAM quase cai. (…) Atira, meu camarada, é bandido!’”, pontuou a magistrada na sentença que condena a Record.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Ponte.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE