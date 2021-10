Record pressiona Bolsonaro a vetar capital estrangeiro na mídia

Apoie o 247

247 - Diante da pressão de seu aliado e empresário, o bispo Edir Macedo, dono da Record, Jair Bolsonaro decidiu barrar uma PEC do Ministério das Comunicações que prevê uma reforma na área da radiodifusão e a abertura da mídia para o capital estrangeiro, de acordo com a Folha de S. Paulo.

Atualmente, a Constituição proíbe o controle de empresas de comunicação no Brasil por estrangeiros. A participação financeira destes fica restrita a 30%.

Assessores do Palácio do Planalto dizem que a pressão de Edir Macedo ocorreu em conversa com Bolsonaro há cerca de dois meses. A assessoria do empresário nega, dizendo que ele "jamais conversou com o presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre qualquer assunto relacionado a propostas de emenda constitucional".

Ainda de acordo com assessores, Bolsonaro teme que a entrada de estrangeiros neste momento possa colocar em risco seu plano de reeleição em 2022.

"Esse governo é totalmente contrário à entrada de estrangeiros", afirma o ministro das Comunicações, Fábio Faria. "E digo mais: nem o PT é a favor dessa abertura".

